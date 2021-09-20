ЦИК обработал 60% протоколов

По результатам обработки 60,18% протоколов, по данным ЦИК, "Единая Россия" получает 47,19% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам, на втором месте – КПРФ (20,88%), на третьем ЛДПР - 7,89%. Результаты "Справедливой России - За правду" и партии "Новые люди" составляют 7,54% и 5,77% соответственно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, в течение этого времени также состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.