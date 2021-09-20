Гидрометцентр поделился прогнозом погоды в Москве

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, сегодня в Москве и области дождь, облачно и до плюс 7 градусов.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 3 градусов. "Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба", - говорится в прогнозе.

Уточняется, что в Московской области температура составит от трех до восьми тепла, а в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.