Собянин рассказал о качестве работы системы дистанционного голосования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая качество работы дистанционного голосования в Москве заявил, что оно выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность.

"Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все испытания технологические, DDoS-атаки и показало свою надежность и честность", - сказал столичный градоначальник в ходе выступления в штабе "Единой России".

Собянин отметил, что в столице и в стране впервые два миллиона человек проголосовали в электронном формате.