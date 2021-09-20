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Собянин рассказал о качестве работы системы дистанционного голосования в Москве

Собянин рассказал о качестве работы системы дистанционного голосования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая качество работы дистанционного голосования в Москве заявил, что оно выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность.

"Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все испытания технологические, DDoS-атаки и показало свою надежность и честность", - сказал столичный градоначальник в ходе выступления в штабе "Единой России".

Собянин отметил, что в столице и в стране впервые два миллиона человек проголосовали в электронном формате.

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Вестник Кавказа

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