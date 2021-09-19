Новый проект в Ростове поможет сохранить семью
В Ростове-на-Дону стартовал проект "Сохранить семью", который поможет семьям избежать развода.
Данный проект поддержал Фонд президентских грантов.
В его рамках оказывается комплексная медиативная, юридическая и психологическая помощь членам семьи.
На первой встрече выступили работники государственных и муниципальных организаций, судебных органов, органов ЗАГС, органов опеки, подразделений по делам несовершеннолетних.
По словам одного из участников проекта, в момент развода людям необходимо знать, что человек не одинок, а жизнь продолжается.
Вестник Кавказа
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