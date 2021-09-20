Матвиенко оценила прошедшие в России выборы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что состоявшиеся в России выборы были демократичными, прозрачными и легитимными.

"На мой взгляд, прошедшая выборная кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

"Выборы были абсолютно демократичные, прозрачные и легитимные ", - также указала спикер Совфеда.

По ее словам, на легитимность выборов указывает отношение к ним граждан. "Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая", - отметила Матвиенко, добавив, что никаких серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан в ходе выборов в Госдуму, не было.