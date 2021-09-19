Обзор СМИ Кавказа 13 - 19 сентября

В ходе выборов в Госдуму в Южной Осетии было открыто десять избирательных участков. На девяти голосовали граждане России, проживающие в Южной Осетии, а на десятом, который располагается на территории 4-й российской военной базы – российские военнослужащие, сотрудники пограничного управления и члены их семей. "По территориальной разбивке России Южная Осетия включена в Забайкальский край, Читинский избирательный округ, и поэтому многие политики не известны здешнему электорату. Но мы постарались максимально рассказать о них в СМИ Южной Осетии, чтобы граждане могли знать, за кого голосовать. Думаю, избиратели определились в своих предпочтениях", — приводит слова посола РФ в Южной Осетии Марата Кулахметова газета "Южная Осетия".

Он подчеркнул, что за границей выборы проходят по явочному принципу — гражданин приходит, предоставляет российский паспорт, проводится учетная запись в соответствующих книгах и ему выдают два бюллетеня. В России же составляются списки избирателей по месту проживания.

Дипведомство заранее согласовало с Комитетом информации и печати список журналистов, допущенных на избирательные участки. Что касается наблюдателей, все они утверждаются ЦИК России, и они могут представлять партии, принимающие участие в выборах. Согласно законодательству РФ, один наблюдатель может работать только на одном участке. Что касается прозрачности, то журналистам и наблюдателям предоставляется право попросить копию итогового протокола, причем для этого пишется заявление, и под расписку получают копию протокола того или иного участка. "Южная Осетия всегда показывала политическую собранность, консолидацию, и думаю, явка будет высокой. Россияне, проживающие в Южной Осетии, не должны оставаться в стороне, - сказал Марат Кулахметов. Бюллетени хранятся в посольстве в течение года, в соответствии с законодательством РФ.

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На сессии абхазско-российской комиссии по рыбному хозяйству определены объемы рекомендованного вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2021-2022 годов. Как информирует "Спутник-Абхазия" со ссылкой на главу Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству РФ, руководителя российской делегации Игоря Рулева, общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину составляет 31 тыс. тонн и рекомендованный вылов – 25 тыс. тонн при общем запасе в 90 тыс. тонн.

Глава делегации рассказал, что ежегодно научные организации и России, и Абхазии проводят исследования по запасам хамсы в Черном море, ее миграции, распределению и, исходя из научных исследований, организации определяют тот запас, который в принципе существует в морских водах Абхазии. Для сохранения водных биологических ресурсов стороны определяют предельный лимит, который возможен к добыче рыбопромысловыми организациями обеих стран. "Если бы этот лимит не был установлен, это означало бы, что рыбодобывающие организации могут ловить ровно столько, сколько они захотят, что, безусловно, подрывало бы общий запас хамсы. Поэтому для цели его сохранения и предотвращения подрыва, устанавливаются определенные процентные соотношения к запасу, и это процентное соотношение как раз можно вылавливать в морских водах Абхазии", – разъяснил Рулев.

Согласно протоколу, для РФ возможности добычи хамсы в морских водах Абхазии составляет две тысячи тонн, и если до 15 февраля следующего года наши рыбодобытчики этот объем выберут, то они имеют право претендовать еще на три тысячи тонн до окончания хамсовой путины. Кроме того, протокол определяет максимальное количество рыбодобывающих судов РФ, а именно четыре, которые могут осуществлять работу в водах Абхазии. Один из основных моментов договоренностей, принятых во время сессии, – совместное сотрудничество в области науки по сохранению запасов рыбы в Черном море, проведение исследований. Решение сессии абхазско-российской комиссии вступит в силу после принятия постановления Кабмином Абхазии.

Издание замечает, что в прошлую путину, которая закончилась 31 марта 2021 года, улов хамсы в Абхазии оказался в четыре раза меньше запланированного. При квоте 42 тыс. тонны, в 2020- 2021годах вылов хамсы составил всего 10,433 тыс. тонн ввиду уменьшения количества рыбы. Выловом рыбы занимаются турецкие суда, которые фрахтуются предприятиями республики, на каждый завод было по два рыболовецких корабля. Контрольные функции за ведением лова выполняет Государственный комитет по экологии, где есть штаб путины, который контролирует количество выловленной рыбы и как осуществляется лов.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в столице республики, Нальчике вводится транспортная карта "Тройка", уже хорошо знакомая жителям Москвы и других российских городов. Карту можно пополнять и оплачивать проезд на любом виде общественного транспорта.

В рамках реформы транспортной инфраструктуры подписано соглашение об интеграции билетных систем Москвы и столицы КБР и запуске карты "Тройка". Внедрение билетной системы призвано повысить уровень комфорта для всех, кто пользуется общественным транспортом. Наличие карты предполагает возможность введения линейки тарифов, зависящей от числа поездок или дней, системы льгот. Пластиковой картой будет удобно оплачивать проезд безналичным способом, она поможет создать прозрачную билетную систему и улучшить маршрутную сеть города. Переход к новому формату оплаты проезда планируется провести в несколько этапов, чтобы изменения не сказались на качестве обслуживания общественного транспорта. Проект по интеграции карты "Тройка" в общественный транспорт регионов России стал победителем международной премии Transport Ticketing Awards 2021 и признан лучшим в категории "Лучшая программа в области умных билетных решений – более 1 млн поездок в день", - пишет издание.

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Газета "Дагестанская правда" информирует с 13 по 16 сентября в Махачкале проходил Международный фестиваль народного творчества "Каспий – берега дружбы". Праздник объединил коллективы из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Дагестана, Астраханской области. Творческие коллективы из зарубежных стран (Иран, Азербайджан, Казахстан) приняли участие в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по РД в дистанционном формате.

Фестиваль, организованный АНО Центр содействия в реализации социально-культурных и благотворительных проектов "Дом будущего" при поддержке Минкультуры РФ, Минкультуры РД, Республиканского дома народного творчества (РДНТ), стартовал фестиваль с фотовыставки "Мой Дагестан – моя Россия". В экспозицию вошло более 100 архивных снимков РДНТ. Традиционная культура народов Дагестана во всем своем многообразии предстала перед жителями и гостями республики. В программу вошли гала-концерты "Каспий – берега дружбы", "Пусть дружба крепнет", фотовыставка "Мой Дагестан – моя Россия", праздники традиционной культуры СКФО "Народы Кавказа", канатоходцев, народной песни "Родные голоса" и молодежный пленэр "Мы вместе" и другие мероприятия.

Замминистра культуры РД Марита Мугадова в ходе круглого стола "Диалоги культур. Вопросы развития международных культурных отношений" отметила стремительный рост роли культуры в обществе. "Уникальный фольклор, хореография, обрядовые традиции и праздники, художественные ремесла сохраняют культурно-досуговые учреждения, фольклорные коллективы. Сегодня в республике в 52 муниципальных образованиях функционирует 961 культурно-досуговое учреждение, из которых свыше 90% клубных учреждений расположены в сельской местности. В них функционируют свыше 5200 творческих формирований разных жанров", – подчеркнула она.

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Одно из ценнейших озер мира, известное своими целебными грязями не только в России, но и далеко за ее пределами - озеро Тамбукан, расположено на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Озеро соленое, бессточное, его площадь 1,77 кв. км, средняя глубина 1,5-2 метра. Часть акватории Тамбукана находится в пределах административной территории Зольского района КБР, часть – в Ставропольском крае. Оно служит источником сульфидной иловой грязи, которая широко применяется в медицинской практике, рассказывает газета "Кабардино-Балкарская правда". По оценкам исследователей, тамбуканская грязь занимает одно из первых мест в России по содержанию сернистого железа. Помимо этого в ней содержатся биологически активные вещества, схожие по действию с пенициллином.

Озеро окутано легендами. В нартском эпосе есть описание происхождения целебных свойств Тамбукана: поединок богатыря Сосруко и его злейшего врага, неуязвимого великана Тенгрена проходил на берегу озера. И когда Сосруко поверг Тенгрена, тот упал в Тамбукан, передав озеру свое богатырское здоровье. С того времени грязи Тамбукана обрели целебные свойства и избавляют людей от разных недугов.

Кабардинцы знали о целебных свойствах минеральных вод и грязей Тамбукана издревле. Свидетельство тому – оставшиеся следы ванн, остатки примитивных деревянных и каменных приспособлений для купания времен раннего бронзового века. В "Книге победы Шафардзина и Ядзи" говорится: "Тамерлан принимал лечебные ванны и грел больную ногу волшебной грязью". Это был 1395 год, когда Северный Кавказ подвергся опустошительному нашествию войск под предводительством Тамерлана.

Первое научное описание Тамбукана И. Гюльденштедтом датируется 1773 годом. В медицине сульфидная иловая грязь Тамбукана применяется с 1886 года. Во время Великой Отечественной войны целебные грязи Тамбукана поставили на ноги десятки тысяч раненых бойцов Красной Армии. Запасы целебных сульфидов озера на сегодняшний день оцениваются в 1,5 млн тонн.