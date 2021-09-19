В Краснодаре заработали песочницы "для взрослых"

В Краснодаре появились песочницы для настоящих отцов, которые по форме конструкции напоминают места для рыбалки.

Необычные сооружения расположены возле детских площадок: в социальных сетях шутят, что такое новшество сможет стать идеальным пристанищем для отцов, которые не знают, чем себя занять на прогулке с детьми, - передает "АиФ-Юг".

Самые внимательные увидели на бортиках песочницы "для взрослых" надпись "ЯЖОТЕЦ" и предположили, что это промо-кампания телепроекта с одноименным названием.