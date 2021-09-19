В Дагестане открылся фестиваль плавания на открытой воде

Всероссийский фестиваль плавания на открытой воде стартовал в Дербенте, сообщает пресс-служба мэрии города.

Организаторами мероприятия выступили министерство по физической культуре и спорту Дагестана, а также федерация плавания республики при поддержке администрации Дербента.

В первый день соревнований лучший результат в заплыве среди мужчин в возрастной категории от 18 до 29 лет показал Андрей Белоносов, который проплыл дистанцию за 01:20:31.81. Среди женщин лучший результат у Ирины Омаровой – 01:38:42.45. Также были определены победители в возрастных категориях у мужчин и женщин – 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет.

Все участники заплыва были награждены памятными призами.

Стоит добавить, что турнир будет проходить два дня.