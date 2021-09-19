На Эльбрусе нашли американского альпиниста

Кабардино-балкарские спасатели нашли американского альпиниста, потерявшегося на Эльбрусе, ему помогают спуститься вниз, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 21.26 мск в воскресенье спасатели нашли американского альпиниста и спускают его вниз", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня по спутниковой системе был получен сигнал SOS от потерявшегося на горе Эльбрус гражданина США. Альпиниста искали четверо кабардино-балкарских спасателей.