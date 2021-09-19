Экзитпол: в Госдуму проходят четыре партии

В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - таковы данные экзитпола ИНСОМАР.

Респондентам задавали один вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". За "Единую Россию" отдали свои голоса 45,2% опрошенных, за КПРФ - 21,0%, за ЛДПР - 8,7%, за "Справедливую Россию - 7,9%", - следует из экзит-полла, передает РИА Новости.

Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени. Для проведения опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных, - говорится в сообщении.