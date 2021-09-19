Иран продолжает активную вакцинацию граждан

Кампания по иммунизации от коронавируса в Иране продолжается хорошими темпами, несмотря на то, что число людей, высказывающихся против программы обязательной вакцинации, в стране в последнее время заметно выросло. Результатом этого стало создание онлайн-петиции, которую подписали уже 52 тыс иранских граждан.

Так, более 50% всего населения Ирана уже получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, две дозы - 17%, - передает ТАСС.

При этом сама вакцинация в Иране не является принудительной - большинство людей подают заявки и участвуют в медицинской программе добровольно. Исключением являются лишь отдельные группы населения, вроде работников экстренных медицинских служб. Среди таких профессий власти стремятся стимулировать вакцинацию.

Напомним, 12 сентября десятки противников вакцинации вышли на площадь Фатеми в Тегеране напротив министерства внутренних дел. Многие протестующие пришли с плакатами "Нет принудительной вакцинации", призвав обратить внимание на петицию против вакцинации на портале Fars-е man.