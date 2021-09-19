ФК "Сочи" проиграл 0:1 столичному "Динамо" в домашнем матче

Кубанский футбольный клуб "Сочи" сегодня в домашнем матче на стадионе "Фишт" проиграл московскому футбольному клубу "Динамо" со счетом 0:1 в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч у гостей на 12-й минуте забил Арсен Захарян. На 70-й минуте главный арбитр матча Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол в ворота "Сочи", забитый полузащитником Николой Моро, передает ТАСС.

"Динамо" впервые обыграло "Сочи" в гостях, в прошлом сезоне сочинцы победили со счетом 2:0, в позапрошлом команды сыграли вничью со счетом 1:1. В Москве команды одержали по одной победе.

Теперь "Динамо" с 16 очками вышло на вторую строчку турнирной таблицы, а "Сочи" расположился на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем туре 26 сентября москвичи примут казанский "Рубин", а "Сочи" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".