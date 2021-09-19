В России завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва

Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва закрылись по всей России: по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ выборы проходили в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 каждый день, всего на единый день голосования было назначено свыше 4,4 тыс избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, в ходе которых заместят более 31 тыс мандатов.

В Москве в первый день голосования открылись 3 486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования, - рассказал зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Всего в стране открылись почти 96 тыс избирательных участков, 93,5 тыс из них постоянных, а также около 2,5 тыс участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать могли и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах", - сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Жители семи регионов страны смогли проголосовать дистанционно - дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на собственной платформе воспользовались жители Москвы, а в шести других регионах – в Севастополе, в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях ДЭГ прошло на федеральной платформе. Также проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг смогли и россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Россиянам предстояло определить новый состав Госдумы, помимо этого, в 46 регионах проходили выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: в девяти субъектах выбирали высших должностных лиц, в 39 регионах - депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Также состоялись выборы муниципального уровня.

В этом году этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тыс зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, лидируют по количеству зарегистрированных кандидатов парламентские партии, а из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".

В итоге в состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, включены 3 812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.

Традиционно высокую явку на выборы показали жители Юга России и Северного Кавказа: в ЮФО и СКФО проголосовали более половины избирателей. Так, в Чечне явка достигла свыше 93% (67,43% на думских выборах в 2016 году), в Карачаево-Черкесии – свыше 78% (60,54%), в Северной Осетии – свыше 78% избирателей (50,46%), в Кабардино-Балкарии более 77% (58,04%), в Ингушетии –78,09% (58,2%), в Дагестане – более 68% (46,7%), в Адыгее – почти 60% (49,45%), в Краснодарском крае более 55% (50%), в Ставропольском крае – более 55% (25,85%).

Очень активно голосовали участники ДЭГ: от 89,6% в Севастополе до 96,5% в Москве, технических сбоев в системе ДЭГ зафиксировано не было ни в одном из семи регионов. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы в шести субъектах РФ составила 93,21%, - сообщил председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух.

В целом очная явка избирателей по стране превысила 45%.

Недействительными были признаны более 8,5 тыс бюллетеней на 54 избирательных участках в 17 субъектах РФ, - заявила Элла Памфилова.

"Всего на 54 избирательных участках недействительными признаны 8 тыс 539 избирательных бюллетеней, цифра не окончательная", - отметила председатель ЦИК России.

Предстоящая ночь будет непростой для избирательных комиссий, все они должны работать под камерами.

"Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая. Чтобы были наблюдатели, все процедуры, если они требуют того, надо сопровождать разного рода объявлениями, чтобы было понятно, и не было инсинуаций и спекуляций, что эта на самом деле законная процедура является нарушением", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.

Также председатель ЦИК пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные случаи".