Ласицкене в программе "Вечерний Ургант" рассказала, как ее встретили на родине

Уроженка Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене, завоевавшая в Токио золотую медаль по прыжкам в высоту, стала гостем телепрограммы "Вечерний Ургант" и рассказала, как ее встречали после победы на Олимпиаде на родине.

"Меня как будто взяли и несли рекой. Я просто текла по течению, но это было так круто, потому что маленькие дети пришли посмотреть на настоящую золотую олимпийскую медаль. Меня встретили как героя", - рассказала спортсменка Ивану Урганту, добавив, что она - единственная "девочка" среди олимпийских звезд республики..

Глава КБР вручил ей высшую награду - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", подарил квартиру, заложил вместе с нею олимпийскую аллею, на которой пока высажена только одна ель. Ведущие телешоу пошутили: рост саженца - 2,05 м, намекая на высоту планки, взятую чемпионкой.

"Я надеюсь, она будет еще выше", - добавила Мария Ласицкене.