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Астраханские медики получили новые кареты скорой помощи

Фото министерства здравоохранения Астраханской области
Фото министерства здравоохранения Астраханской области

Автопарк медучреждений Астраханской области сегодня пополнился 19 машинами скорой помощи, 12 из которых будут отправлены в районы, по одной в каждую сельскую больницу, а семь – в ГБУЗ АО "Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Новая партия спецтранспорта – очередной этап обновления парка машин скорой медицинской помощи в нашем регионе. С 2019 года за счет всех источников финансирования в медицинские организации области отправлено 144 единицы машин скорой помощи, из них 99 – в сельские районы, - передает "АиФ-Астрахань".

В текущем 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для районных поликлиник закуплено 35 единиц автомобильного транспорта, программа по переоснащению автомобильным транспортом продлится до 2025 года, - добавили в областном Минздраве.

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