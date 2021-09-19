Астраханские медики получили новые кареты скорой помощи

Автопарк медучреждений Астраханской области сегодня пополнился 19 машинами скорой помощи, 12 из которых будут отправлены в районы, по одной в каждую сельскую больницу, а семь – в ГБУЗ АО "Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Новая партия спецтранспорта – очередной этап обновления парка машин скорой медицинской помощи в нашем регионе. С 2019 года за счет всех источников финансирования в медицинские организации области отправлено 144 единицы машин скорой помощи, из них 99 – в сельские районы, - передает "АиФ-Астрахань".

В текущем 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для районных поликлиник закуплено 35 единиц автомобильного транспорта, программа по переоснащению автомобильным транспортом продлится до 2025 года, - добавили в областном Минздраве.