В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв - СМИ

Сегодня вечером в районе Шерзад афганской провинции Нангархар на востоке страны прогремел взрыв, - сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

Подробностей о взрыве и числе пострадавших пока не поступало, - передает ТАСС.

Напомним, накануне афганский телеканал Shamshad сообщал о взрыве заминированного автомобиля в административном центре Нангархара городе Джелалабад: погибли не менее трех человек, еще 18 получили ранения.