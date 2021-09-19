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В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв - СМИ

В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв - СМИ

Сегодня вечером в районе Шерзад афганской провинции Нангархар на востоке страны прогремел взрыв, - сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

Подробностей о взрыве и числе пострадавших пока не поступало, - передает ТАСС.

Напомним, накануне афганский телеканал Shamshad сообщал о взрыве заминированного автомобиля в административном центре Нангархара городе Джелалабад: погибли не менее трех человек, еще 18 получили ранения.

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Вестник Кавказа

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