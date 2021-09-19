На Азермаше будут производить автомобили UzAuto Motors

В азербайджанском Гаджигабуле заработала линия по производству автомобилей UzAuto Motors и автобусов "СамАвто", Podrobno.uz.

На первом этапе на производственных мощностях "Азермаш СР" ежегодно планируется выпускать автомобили Nexia и Cobalt, на втором этапе – Damas и Labo в общем количестве до 5 тыс единиц, а также автобусы "СамАвто" – до 1 тыс единиц.

"Мы не сомневаемся, что продукция нового автозавода заслужит популярность у жителей Азербайджана, им понравятся обновленные Nexia, Cobalt, Damas и Labo, а также автобусы "СамАвто". Создание совместного предприятия между Азербайджаном и Узбекистаном позволит, на ряду с рынком Азербайджана, выйти на такие экспортные рынки, как Грузия, Турция и страны Африки", – отметил председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков, передает Podrobno.uz.

Стороны изучают возможность добавления еще нескольких автомобилей в модельный ряд, а также вопрос о расширении производственной линии коммерческой техники.

"Таким образом, мы ожидаем, что первоначальный модельный ряд значительно расширится в ближайшем будущем и будет включать в себя широкий спектр привлекательных автомобилей, от небольших и компактных легковых авто до полноразмерных внедорожников", – подчеркнул генеральный директор UzAuto Motors Бо Андерссон.

Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от Баку.