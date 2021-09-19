Грузинские эпидемиологи призвали не снижать темп вакцинации - СМИ

В Грузии значительно уменьшился показатель ежедневных прививок против коронавируса, - заявил телеканалу Rustavi-2 глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"В целом эпидемическая ситуация очень медленно, но стабилизируется. Единственное, что стало наглядно вчера и позавчера - это сокращение ежедневного количества прививок. Раньше у нас было снижение показателя по выходным, но уже в пятницу и четверг было видно, что вакцинация снижается, и это очень плохо", - заявил Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия.

Улучшение эпидемиологической ситуации напрямую было связано с высоким показателем вакцинации, и население не должно расслабляться, поскольку снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности, - подчеркнул Гамкрелидзе.

Напомним, за минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Накануне - 56, позавчера 53 человека. Всего в стране сделана 1 646 441 прививка, одной дозой вакцинирован 945 291 гражданин, а это 33,1 % взрослого населения, а полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24,6% взрослого населения страны.