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Дончан предупредили о резком ухудшении погоды

Дончан предупредили о резком ухудшении погоды

В Ростовской области сегодня объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Согласно прогнозам метеорологов, сегодня до конца суток, а также завтра, 20 сентября, местами по региону будет проходить комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - сильные дожди, а также ливни в сочетании с грозой, градом, - передает "АиФ-Ростов".

Во время ливне ветер будет усиливаться до 20-22 м/с, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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