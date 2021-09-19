На Эльбрусе ищут потерявшегося американца

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда развернули операцию по поиску гражданина США, потерявшегося на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"Сегодня в 16:35 в МЧС России по КБР поступила информация от специалиста по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями Национального ЦУКС МЧС России о том, что они получили сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус на высоте 4 957 м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На поиски потерявшегося туриста выдвинулись четверо спасателей.