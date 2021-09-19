Завтра станет известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Уже завтра, 20 сентября, будет объявлен расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России 8 октября в Казани сыграет с командой Словакии, а 11 октября на выезде встретится с командой Словении, - передает ТАСС.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе Р с 13 очками, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (9 очков), далее идут команды Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадет лучшая сборная группы, команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.