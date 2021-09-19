Нацстат Грузии опубликовал число заключенных в стране

На 1 августа в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, - говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Нацстата) Грузии.

Всего в тюрьмах находится 0,25% населения Грузии. Основная часть заключенных – совершеннолетние мужчины, а женщин в грузинских тюрьмах всего 328 человек.

Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет, - передает Sputnik Грузия.

Что касается несовершеннолетних, то их в тюрьмах 78 человек, из которых только четыре девушки.

Из общего числа осужденных 3,3 тыс отбывает свои сроки наказания за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тыс осуждены за тяжкие преступления.

Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии 4 тыс осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тыс – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии находятся 3 тыс обвиняемых и осужденных за преступления против общественной безопасности и порядка¸- говорится в сообщении.