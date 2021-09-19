Почетными гражданами Алматы стали еще пятеро выдающихся горожан

Сегодня, в День города, состоялась торжественная церемония присвоения звания "Почетный гражданин города" тем горожанам, которые внесли особый вклад в его становление и рост.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что известные общественные и политические деятели, работники науки и образования, медицины и культуры, кино и литературы служат обществу, активно участвуют в развитии мегаполиса.

Звания "Почетный гражданин города" сегодня были удостоены общественный и госдеятель Темирхан Досмухамбетов, известный музыковед профессор, член Союза композиторов Казахстана и Союза музыкальных деятелей Казахстана Юрий Аравин, академик, заслуженный архитектор Казахской ССР, член Союза архитекторов Казахстана Тохтар Ералиев и председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Координационного совета по вопросам инвалидов при акиме города Ляззат Калтаева и Народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжан.

Аким Алматы от имени горожан выразил им благодарность и признательность за труд.

"Вы служите примером для всех нас и достойны самых высоких наград и признания. От имени горожан и себя лично выражаю благодарность за самоотверженный труд и желаю процветания!", - подчеркнул Сагинтаев.