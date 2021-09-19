Бибилов: народы Южной и Северной Осетии неразделимы

Развитие Северной Осетии важно и для развития Южной Осетии, а их народы неразделимы и продолжат взаимодействие, - заявил сегодня после инаугурации избранного главы Северной Осетии Сергея Меняйло президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Для Южной Осетии это тоже очень важно. Мы определенно есть и являемся неразделенным народом, и, конечно, развитие Северной Осетии важно и для жителей Республики Южная Осетия. Уверен, что дальнейшее взаимодействие в укреплении интеграционных процессов между РФ в целом и Республикой Южная Осетия будут продолжены, этому способствуют исторические и другие цели", - сказал он, передает ТАСС.

Взаимодействие между республиками будет укрепляться и наращиваться. "Высокое доверие президента РФ, высокое доверие депутатов парламента Северной Осетии и ее народа станут той основой, где глава субъекта РФ все сделает для развития республики. Желаю вам успехов, и уверен, что эти успехи не заставят себя ждать", - заключил Бибилов.