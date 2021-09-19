Жителям казахстанского Петропавловска завтра дадут тепло

Уже завтра, в понедельник, 20 сентября, в домах жителей Петропавловска будет тепло - начинается отопительный сезон.

Сегодня аким Петропавловска Булат Жумабеков в своем аккаунте в социальных сетях сообщил, что долгожданное тепло придет в квартиры горожан уже в понедельник.

"Уважаемые горожане! Завтра начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано. Всем владельцам объектов, подключенных к центральному теплоснабжению, необходимо принять меры по безаварийному подключению", - написал градоначальник, передает Sputnik Казахстан.

Первыми к отоплению подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Многоэтажные жилые дома будут получать тепло по графику.

Столбик термометра в городе уже несколько дней не поднимается днем выше 7-8 градусов, идет холодный дождь, а в ближайшие сутки в регионе ожидаются заморозки. Горожане жалуются, что вынуждены включать обогреватели или тепло одеваться, так как дома очень холодно.