"Есть такая партия": армянские националисты снова собираются на улицы

Националистическая армянская оппозиция объявила о подготовке к масштабной уличной борьбе. 17 сентября вице-спикер Национального собрания, представитель парламентской фракции "Армения" Ишхан Сагателян выразил мнение, что будущее армянской государственности находиться под угрозой. По его словам, страна, стоящая на перепутье, в опасности, а внутриполитический кризис разрастается; однако есть сила, которая способна предотвратить "тюркизацию" Армении, "ставшую главной угрозой для интересов армянского народа".

Ишхан Сагателян – молодой энергичный политик, недавно назначенный вице-спикером, верный и активный член националистической партии "Дашнакцутюн", никогда не скрывавшей своей тюркофобской ориентации.

То, что прошедшие в парламент дашнаки в очередной раз пугают Армению старой угрозой в современной обработке неудивительно. Примечательно другое: говоря с серьезным лицом об угрозе "тюркизации", Сагателян не стал раскрывать, в чем именно проявляется обозначенная им угроза. Собираются ли "враждебные силы" вторгнуться в пределы республики, уничтожить ее государственность и осадить Ереван, или под угрозой оказалась та область армянской ментальности, которая в скором времени будет заменена на языковые, культурные и прочие традиции тюркских народов? К чему готовиться армянскому обывателю непонятно, но это и не нужно поскольку фракция от блока "Армения" не сидит сложа руки и уже сейчас активно обсуждает планы по противодействию угрозе.

Слова вице-спикера можно было бы отнести к очередной пустой популистской риторике, которой любят злоупотреблять дашнаки, но проблема в том, что Сагателян призывает возобновить бесполезные уличные демонстрации. Силы объединенной националистической оппозиции возвращаются к тактике, которую обычно используют внепарламентские силы, не имеющие политических инструментов давления на власть. Возникает закономерный вопрос, зачем вообще армянской общественности нужно было голосовать за политиков, которые не могут отстоять интересы своих избирателей в высшем законодательном органе, а вместе этого зовут граждан республики на улицы.

Примечательно, что свою кампанию националисты начинают осенью, за полтора месяца до годовщины разгрома Армении во Второй Карабахской войне, в надежде плавно подвести общественность к соответствующей дате и тем самым "оседлать" траурные настроения, которыми будет наполнена атмосфера в республике.

Почти за три месяца работы в парламенте националисты отметились несколькими драками, парой сорванных сессий, требованиями прекратить уголовное преследование членов оппозиционных фракции, демонстративным отказом от премий в честь празднования Дня независимости Армении и бесконечными оскорбительными выступлениями в адрес премьера Никола Пашиняна. Никаких конкретных предложений по преодолению кризиса на армяно-азербайджанской границе, из которого вытекает проблема транспортных перевозок на участке автодороги Горис-Капан, от оппозиции не последовало. Все поседение решения, в том числе о спешном строительстве объездного транспортного маршрута, были приняты с молчаливого согласия националистов. Выходит, все то, что делает партия Пашиняна, номинально устраивает блоки "Армения" и "Честь имею". В ином случае оппоненты Пашиняна должны были предлагать альтернативное решение вопросов. Но единственное, за что готовы бороться оппозиционеры – власть в республике. Во всем остальном споров и предложений практически не возникает.

Напускной патриотизм дашнаков не способен навязать общественности иную политическую реальность. Представители блоков "Армения" или "Честь имею" так и не подготовили программу по оздоровлению экономики, не предложили никаких решений, которые улучшили бы жизнь людей. Теперь дашнаки вновь хотят покричать на улицах, поскольку говорить и работать в стенах Национального собрания так и не научились.