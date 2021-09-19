Кубанские строители сдали набережную в Апшеронске

В Апшеронске завершили благоустройство набережной площадью более 5 тыс кв м, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Территорию у реки Туха обновили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" – строители уложили здесь тротуарную плитку, заменили уличное освещение, установили ограждение, лавочки, а в октябре начнутся работы по озеленению территории, - передает "АиФ-Юг".

"Всего в этом году по нацпроекту в крае обновят 232 территории. 80% из них находятся в сельских поселениях", – сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев, добавив: план на следующий год – 219 объектов благоустройства.