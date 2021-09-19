В Касумкенте проголосовала самая пожилая горянка

На выборах в Госдуму в Дагестане проголосовала самая пожилая жительница региона, - сообщили в Центре общественного наблюдения республики.

"103-летняя жительница села Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана Фаният Расулова приняла участие на выборах путем надомного голосования. Она ветеран труда, невзирая свой почтенный возраст, попросила организовать ей возможность сделать свой выбор. Члены избиркома выехали к ней домой с переносным ящиком для голосования", - рассказали в ЦОН Дагестана, передает "Интерфакс".

Напомним, в Дагестане с 17 по 19 сентября выбирают депутатов в Госдуму, Народное собрание республики и собрание сельских депутатов.