На Дону завершили ремонт второго энергоблока Ростовской АЭС

Энергоблок N 2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), - сообщает телеграм-канал Росэнергоатома.

"В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На станции был выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, ремонт основного оборудования реакторной установки и всех трех систем безопасности. Также было отремонтировано основное оборудование турбинного отделения.

Напомним, Ростовская АЭС вывела второй энергоблок в капитальный планово-предупредительный ремонт (ППР) сроком на 34 суток 2 августа.