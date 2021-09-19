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В Ливии столкнулись два вертолета Ми-8 - источник

В Ливии столкнулись два вертолета Ми-8 - источник

Во время учений, проводимой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, в воздухе близ Бенгази столкнулись два вертолета Ми-8, - сообщил источник в армии.

"Два вертолета Ми-8 столкнулись в районе Месус, расположенном к юго-востоку от Бенгази, в ходе военных учений. Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил", - цитирует собеседника РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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