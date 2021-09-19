Патриарх Кирилл почтил память защитников Волгограда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках своего визита в Волгоград возложил цветы у Вечного огня на Мамаевом кургане.

Сегодня утром Патриарх освятил воссозданный Александро-Невский собор, после чего предстоятель Русской православной церкви поднялся на Мамаев курган и возложил венок и цветы к Вечному огню в Зале Славы, а также оставил запись в Книге Памяти.

"Великая битва великого народа предопределила великую победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого стало поколение, которому принадлежу и я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память", - написал он, передает РИА Новости.