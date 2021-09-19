СМИ рассказали, как был убит иранский физик-ядерщик

Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета, пишет газета The New York Times.

Устройство, способное делать до 600 выстрелов в минуту, оснастили искусственным интеллектом и несколькими камерами, а управляли им через спутник. Поскольку робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, и "Моссад" доставлял его в Иран по частям и собирал на месте, после чего конструкцию поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. Однако полностью воплотить в жизнь этот план не удалось: взрыв лишь повредил пулемет, а не уничтожил его, - передает "Интерфакс".

Именно это помогло подтвердить версию иранских спецслужб о том, что убийство осуществили при помощи оружия с дистанционным управлением.

Напомним, заместитель главы Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице.