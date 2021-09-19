МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном ветре

Сегодня вечером на столичный регион обрушится сильный дождь, которому будут сопутствовать порывы ветра, скорость которого достигнет до 18 м/с, - сообщает пресс-служба МЧС региона.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета с 21 часа 19 сентября с сохранением до 11 часов 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Спасатели предупредили о возможных катаклизмах водителей транспортных средств и пешеходов, порекомендовав им обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.