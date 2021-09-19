Новая волна коронавируса в России не будет связана со штаммом "мю"

Штамм "мю" пока не пришел в Россию и вероятность того, что он приведет к новой волне коронавируса в стране невелика, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

"По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм дельта, и маловероятно, что "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире", - заверил эксперт.

По словам Хафизова, этот штамм еще ни разу не выявлялся среди инфицированных в России. При этом "мю" выявлен в почти 50 странах мира и входит в перечень штаммов, за которыми наблюдают в ВОЗ.