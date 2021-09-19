Генсек ООН: в Афганистане должно быть инклюзивное правительство

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что попытки убедить движение "Талибан" (запрещено в РФ) в необходимости инклюзивного правительства в Афганистане будут продолжены.

"Ситуация развивается в непредсказуемом направлении. Мы все хотим, чтобы в Афганистане было инклюзивное правительство. Мы все хотим, чтобы власти Афганистана уважали права человека, особенно женщин и девочек. Мы все хотим, чтобы Афганистан никогда больше не был оплотом террористов. Мы все хотим, чтобы Афганистан боролся с незаконным оборотом наркотиков. Но очень сложно сказать, что произойдет на самом деле", - заявил он в интервью, опубликованном на сайте Центра новостей ООН.

Гутерриш подчеркнул, что ООН, как минимум, может увеличить объем гуманитарной помощи Афганистану.

"Мы не оставим попыток объяснить талибам, что для них самих чрезвычайно важно иметь инклюзивное правительство, состоящее из представителей всех этнических групп и включающее женщин", - заметил Гутерриш.

По его словам, остается надежда побудить талибов к сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с терроризмом. "Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но, если мы не будем пытаться наладить диалог, эта страна, вероятнее всего, пойдет по неверному пути", - полагает генсек организации.