Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло избран депутатами парламента Северной Осетии на должность главы республики.
Кандидатуру Сергея Меняйло внес в парламент Северной Осетии президент РФ Владимир Путин. Также среди кандидатов были Валерия Баликоева - депутат парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям и Медея Элдзарова - депутат парламента региона.
В тайном голосовании участвовали 59 депутатов. "Баликоев - за 2, против 36, воздержались 3; Меняйло - за 57, против – 0, воздержалось - 0; Элдзарова - за 9, против 30, воздержалось семь", - сообщил председатель счетной комиссии парламента республики Юрий Габараев.
Таким образом, Меняйло избран главой Северной Осетии. С 9 апреля 2021 года он был врио главы республики в связи с досрочной отставкой Вячеслава Битарова.
Вестник Кавказа
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