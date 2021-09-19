Главная » Новости

Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло избран депутатами парламента Северной Осетии на должность главы республики.

Кандидатуру Сергея Меняйло внес в парламент Северной Осетии президент РФ Владимир Путин. Также среди кандидатов были Валерия Баликоева - депутат парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям и Медея Элдзарова - депутат парламента региона.

В тайном голосовании участвовали 59 депутатов. "Баликоев - за 2, против 36, воздержались 3; Меняйло - за 57, против – 0, воздержалось - 0; Элдзарова - за 9, против 30, воздержалось семь", - сообщил председатель счетной комиссии парламента республики Юрий Габараев.

Таким образом, Меняйло избран главой Северной Осетии. С 9 апреля 2021 года он был врио главы республики в связи с досрочной отставкой Вячеслава Битарова.

1010 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!