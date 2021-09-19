Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло избран депутатами парламента Северной Осетии на должность главы республики.

Кандидатуру Сергея Меняйло внес в парламент Северной Осетии президент РФ Владимир Путин. Также среди кандидатов были Валерия Баликоева - депутат парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям и Медея Элдзарова - депутат парламента региона.

В тайном голосовании участвовали 59 депутатов. "Баликоев - за 2, против 36, воздержались 3; Меняйло - за 57, против – 0, воздержалось - 0; Элдзарова - за 9, против 30, воздержалось семь", - сообщил председатель счетной комиссии парламента республики Юрий Габараев.

Таким образом, Меняйло избран главой Северной Осетии. С 9 апреля 2021 года он был врио главы республики в связи с досрочной отставкой Вячеслава Битарова.