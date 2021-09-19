Памфилова: в избиркоме Петербурга присутствует "пятая колонна"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что в избиркоме Санкт-Петербурга присутствует "пятая колонна", которая не заинтересована в выявлении нарушений в ходе голосования.

"Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило", - подчеркнула Памфилова.

Ранее на избирательном участке №771 в Московском районе Петербурга были зафиксированы нарушения по хранению сейф-пакетов.

"Здесь налицо очевидное преступление. Я думаю, что здесь может рассматриваться, предположительно, сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, который избирается. По своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры вплоть до увольнения председателя ТИК", - подчеркнула глава ЦИК.