Грузия вошла в топ-5 экономически свободных стран мира

В очередном рейтинге "Мировой экономической свободы" канадского Института Фрейзера Грузия вошла в первую пятерку.

Грузия стала пятой в мире экономически свободной страной, набрав 8,26 балла, сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития страны.

По сравнению с прошлым годом Грузия поднялась на три строчки рейтинга, за год улучшились следующие показатели: снижение доли государственного потребления в общем потреблении, правильная и целенаправленная государственная политика трансферов и субсидий, формирование благоприятной деловой среды. Высшую оценку Грузия получила в таких областях, как предельная налоговая ставка, нормативные ограничения на продажу недвижимости, финансовая открытость, наличие коммерческих банков, свобода иметь банковский счет в иностранной валюте, отсутствие обменных курсов на черном рынке, свобода въезда иностранных визитеров и контроль процентных ставок по кредитам.

"Повышение нашей оценки означает, что степень экономической свободы в Грузии довольно высока. Это действительно достижение, которое принесла наша команда – свобода бизнеса, свобода предпринимательства, уважение к частной собственности. Отрадно, что беспристрастные международные рейтинговые компании оценивают это адекватно", - подчеркнула Министр экономики Грузии Натия Турнава.

В рейтинге Грузия обошла США, оказавшиеся на шестом месте, Данию (10), Великобританию (12), Канаду (14), Японию (18), Германию (22) и другие страны.