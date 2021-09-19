Синоптики предупредили о рекордном ливне и "балтийском синдроме" в Москве

В Москве в понедельник 20 сентября может выпасть треть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

"В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 мм дождя, что составляет до трети месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 мм) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах", - рассказали синоптики.

В понедельник в столице будет не только дождливо, но и не по-сентябрьски холодно - прогнозируется промозглый северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Ночью в городе будет плюс 3-5 градусов, в дневные часы воздух прогреется максимум до 7 градусов. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составит около 5 градусов тепла, это норма для 16 октября.

"Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", - отметили специалисты.

Сырость и ветер включат в москвичах "балтийский синдром", когда по ощущениями будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем на самом деле.