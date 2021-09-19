Уволить немедленно - Памфилова о нарушениях на избирательном участке на Ставрополье

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова дала поручение уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае в связи с нарушением на избирательном участке в Пятигорске.

"Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить", - заявила Памфилова во время включения в ЦИК.

Она дала инструкцию "отменить все, что можно отменить", имея в виду итоги выборов 17 и 18 сентября на данном участке.

В ЦИК показали запись с видеокамер со скандального участка № 1085 в Пятигорске. На кадрах видно, что поздно вечером в субботу видеокамеру на участке неизвестные закрывали шваброй и тряпкой. "Появляется тень, которая что-то пытается сделать с сейфами, товарищ держит активно швабру", - прокомментировал запись член ЦИК Александр Курдюмов.

Камеры загораживали 5-10 минут, "потом резко девочки уходят, уборщик открывает камеру, со шваброй быстро покидает помещение". "Открываем первую камеру - там, естественно, сейфы как новые, с новыми печатями, видимо", - пояснил он.

Всего на данный момент в России недействительными признаны 7 465 бюллетеней.