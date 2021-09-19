Пашинян тайно попросил о встрече с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции перед визитом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, что премьер-министр Армении Никол Пашинян просил о встрече с ним.

"Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Однако для этого Армения должна осуществить позитивные шаги", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в случае проведения встречи, Турция даже готова установить дипломатические отношения с Арменией.

Также Эрдоган выразил надежду что открытие Зангезурского коридора поможет преодолеть сложности в азербайджано-армянских отношениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его обращение к участникам Генассамблеи запланировано на 21 сентября.