Путин оценил вклад Международной черкесской ассоциации в сохранении мира на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин поздравил участников XIII конгресса союза общественных объединений "Международная черкесская ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной" и отметил вклад ассоциации в сохранение самобытности народов и мира на Северном Кавказе.

"Вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия неизменно уделяется приоритетное внимание государства. Отрадно, что в этой серьезной, востребованной работе принимают деятельное участие такие крупные организации, как Международная черкесская ассоциация, которой в нынешнем году исполняется 30 лет", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что представители ассоциации заботятся о сбережении родного языка, чтят традиции предков и приобщают к ним молодое поколение. "Особого признания заслуживают усилия ассоциации по поддержанию мира и согласия на Северном Кавказе, ваш конструктивный диалог с государственными структурами, институтами гражданского общества", - подчеркнул президент.

Российский лидер выразил уверенность, что конгресс ассоциации пройдет в творческом и плодотворном ключе.