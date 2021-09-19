В Иране считают, что эпоха односторонности США заканчивается

Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что показывает неэффективность угрозы США, считает вице-президент Ирана по парламентским вопросам Мохаммад Хоссейни.

"Можно сказать, что эпоха односторонности США уже заканчивается, поскольку общая территория входящих в ШОС стран составляет 34 млн км2, то есть 60 % территории Евразии с общим населением более 3 млрд человек", заявил он.

Хоссейни отметил, что Иран представляет собой сильного партнера для ШОС и сможет установить хорошие взаимодействия со странами-членами организации.

Подписание соглашений о стратегическом партнерстве, подобно тому, что уже подписано с Китаем, поможет сильно уменьшить влияние санкций, добавил иранский вице-президент.

Членство Ирана в ШОС было подтверждено 17 сентября на саммите стран организации.