Правительство КЧР ушло в отставку после переизбрания Темрезова

Правительство Карачаево-Черкесии ушло в отставку в связи со вступлением в должность главы республики Рашида Темрезова.

"Формирование нового состава правительства начнется после назначение главой региона премьер-министра", - рассказали "Интерфаксу" в аппарате правительства Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов был 19 сентября переизбран главой республики, он уже принял присягу. Не позднее чем через 14 дней после назначения премьер должен представить главе КЧР структуру и персональный состав правительства.