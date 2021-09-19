Правительство КЧР ушло в отставку после переизбрания Темрезова
Правительство Карачаево-Черкесии ушло в отставку в связи со вступлением в должность главы республики Рашида Темрезова.
"Формирование нового состава правительства начнется после назначение главой региона премьер-министра", - рассказали "Интерфаксу" в аппарате правительства Карачаево-Черкесии.
Рашид Темрезов был 19 сентября переизбран главой республики, он уже принял присягу. Не позднее чем через 14 дней после назначения премьер должен представить главе КЧР структуру и персональный состав правительства.
Вестник Кавказа
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