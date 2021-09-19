Президент Абхазии принял участие в выборах в Госдуму

Президент Абхазии Аслан Бжания, являющийся гражданином России, проголосовал 19 сентября на выборах в Госдуму.

Президент Абхазии голосовал на участок в Сухуме. Всего в республике открыто девять избирательных участков: два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Гале, Бамборе, Очамчыре и Ткуарчале.

"Это очень важное для российского государства политическое событие, поэтому я, как гражданин и Абхазии и Российской Федерации, счел своим долгом прийти и проголосовать" - заявил Бжания, передает РИА Новости.