ЦИК: недействительными признаны 7,5 тыс бюллетеней
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент почти 7,5 тыс бюллетеней признаны недействительными.
"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - рассказала она.
Такие бюллетени есть в следующих регионах: Москва, Подмосковье, Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области.
Подтвердились факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести регионах РФ в ходе голосования на выборах в Госдуму, добавила она. Вбросы зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.
Трое председателей участковых комиссий - в Адыгее, Брянской, Кемеровской областях - освобождены от должностей.
Вестник Кавказа
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