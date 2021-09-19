Мэр Краснодара проголосовал на выборах

Утром 19 сентября на избирательный участок в Краснодаре пришел глава города Евгений Первышов, он проголосовал на выборах в Госдуму и призвал граждан сделать тоже самое.

Первышов отметил актуальность трехдневного голосования в период пандемии. «Мы должны думать о безопасности жителей страны», подчеркнул он.

«Сегодня решающий день, по результатам которого будут подведены окончательные итоги этих выборов. Все избирательные участки будут работать до 20.00. Еще есть время прийти и выразить свое мнение, это действительно важно», - написал он в соцсети.