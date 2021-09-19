В России выявили более 20 тыс случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 20 тыс случаев заболевания.

Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в России увеличилось после восьми недель снижения подряд. Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с середины июня.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 20 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 595 (7,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 376, в Петербурге - 1 834, в Московской области - 1 004. В Ставропольском крае новых случаев 350, в Крыму - 258, в Краснодарском крае - 229, в Дагестане - 121, в Северной Осетии - 69, в Кабардино-Балкарии - 66, в Чечне - 60, в Ингушетии - 57, в Адыгее - 53, в Карачаево-Черкесии - 47.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 7 274 928 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 13 418 человек, за весь период - 6 498 682 человека.

Умерли за сутки 793 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 198 218 россиян.