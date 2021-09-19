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Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

В воскресенье депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно выбрали кандидатуру Рашида Темрезова на должность главы республики. Таким образом, Темрезов переизбран главой КЧР.

Ранее президент России Владимир Путин внес на пост главы Карачаево-Черкесии три кандидатуры: действующего главу республики Рашида Темрезова, а также двух депутатов регионального парламента Рената Акбаева и Олега Жедяева. Темрезова поддержали все 48 присутствующих на сессии парламентариев.

Рашид Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с 1 марта 2011 года.

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Вестник Кавказа

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