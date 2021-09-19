Первое космическое путешествие завершилось успешно

В воскресенье на Землю вернулись первые в истории космические туристы.

Непрофессиональный экипаж пробыл в космическом полете три дня, после чего корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике вблизи Флориды, информирует компания SpaceX, организовавшая путешествие. Целью миссии стал сбор пожертвований в размере $200 млн для детской больницы в Теннесси.

Среди космических туристов оказались миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман (38 лет), геофизик и пилот Сиан Проктор (51 год), ветеран ВВС США Кристофер Семброски (42 года), а также врач Хейли Арсено (29 лет), которая в детстве излечилась от рака костей в той самой детской больнице.